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В Калуге подвели итоги работы территориальных общин

14 декабря состоялось совместное заседание территориальных общин "Площадь Победы", "Театральная площадь" и Народного совета избирательного округа № 3. Председатель общин и Народного совета, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов подвел итоги работы за 2018 год.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

В уходящем году на территории общин были выполнены работы по асфальтированию и благоустройству дворовых территорий и межквартальных проездов, также велись работы по капитальному ремонту домов. Преобразился двор дома № 10 по площади Победы. В результате комплексного благоустройства по программе "Городская среда" во дворе появился новый асфальт, парковочные карманы и спортивная площадка, по просьбам жителей были установлены леерное ограждение, урны, шлагбаум и смонтировано надподъездное освещение.

В домах № 76 и № 92б по улице Кирова были выполнены работы по капитальному ремонту кровли. Во дворе дома № 25е по улице Кирова завершаются работы по установке леерного ограждения.

Фото: Калужская городская Дума
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- Избирательный округ № 3 расположен в центральной части города, - отметил Александр Иванов, - жители здесь уделяют особое внимание сохранению зеленых насаждений, рядом с домами разбиваются клумбы и высаживаются кустарники, обеспечить сохранность таких зеленых зон возможно только путем установки леерного ограждения. 

Также были заасфальтированы межквартальные проезды в районе домов № 78/66 и № 80 по улице Ленина, № 34 и № 46 по улице Московская в районе дома № 38 по улице Фридриха Энгельса.

- Результатом нашей совместной работы стало то, что Калуга заняла третье место во Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Обеспечение эффективной обратной связи с жителями, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления", - подчеркнул Александр Иванов, - свой вклад в достижение этого высокого результаты внесли члены всех территориальных общин города, в том числе и члены ТОС "Площадь Победы" и "Театральная площадь".

В ходе заседания были намечены планы работы на 2019 год. В следующем году планируется асфальтирование дворовой территории домов № 80 и № 82 по улице Ленина.

Фото: Калужская городская Дума
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Также запланировано асфальтирование межквартального проезда в районе дома № 160 по улице Суворова. Проезд расположен на земельном участке, находящемся в частной собственности, работы планируется выполнить совместно с представителями предпринимательского сообщества. Также будет осуществляться контроль за ходом капитального ремонта многоквартирных домов на территории округа.

Александр Иванов отметил, что за прошедший год Калуга достигла заметных успехов во многих сферах деятельности: появилось новое здание Театра кукол, был открыт детский технопарк "Кванториум" и завершено строительство Южного обхода. Подводя итоги заседания, глава городского самоуправления поблагодарил активистов ТОС за плодотворную работу.

- Калужские ТОСы являются надежным фундаментом местного самоуправления, члены территориальных общин "Площадь Победы" и "Театральная площадь" активно участвовали в реализации программы "Городская среда", принимали участие в конкурсах "Калуга в цвету", "Дом образцового содержания", "Лучшее ТОС" и ряде других, - отметил Александр Иванов, - я благодарю всех членов ТОС за неравнодушное отношение к родному городу и активную жизненную позицию, уверен, что в следующем году мы совместными усилиями добьемся новых успехов в деле благоустройства центральной части города.

Глава городского самоуправления поздравил активистов территориальных общин с наступающими новогодними праздниками и вручил Почетные грамоты и подарки.

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