В Москве иномарка заблокировала "скорую помощь" на ТТК

Столичное ГСУ СК начало проверку после публикаций об очередном автохаме, не пропустившем "скорую помощь".

О нарушении на Третьем транспортном кольце узнали благодаря новому ролику на YouTube. Видно, как спецтранспорт (судя по всему, "скорая помощь") проезжает по загруженному ТТК в районе "Москвы-Сити". В крайнем левом ряду перед "скорой" едет Mazda. Водитель иномарки не реагирует на мигалки и звуковой сигнал. А когда экипаж попросил освободить дорогу с помощью мегафона, Mazda включила "аварийку" и остановилась. Пришлось ее объезжать.

По указанию руководства ГСУ СК по Москве началась доследственная проверка, заявили в пресс-службе ведомства. По ее итогам выяснится, есть ли основания для уголовного дела.