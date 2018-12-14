В Подмосковье мужчина попытался поджечь больницу

В Московской области неизвестный пироман попытался поджечь Егорьевскую центральную районную больницу. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МВД, сейчас по этому факту проводится проверка.

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на собственные источники уточняет, что инцидент произошел вчера в 21.00. Неизвестный поджег входную дверь ЦРБ на улице Жукова Гора. К счастью, потушить ее удалось еще до прибытия пожарных, никто не пострадал. Преступника сейчас ищет полиция.

На место происшествия выехал министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев. Глава Подмосковья Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль.