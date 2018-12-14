Жители Нахабина устроили сюрприз для необычного контролера

Пассажиры железнодорожной станции Нахабино в Подмосковье организовали флешмоб в день рождения доброжелательного контролера Нины Бандурминой. Около 80 человек пришли 12 декабря поздравить женщину лично, вручив ей в подарок букеты цветов, коробки конфет и другие сюрпризы. Некоторые даже посвятили контролеру стихи.

Нина Бандурмина оценила внимание людей и то тепло, которое они подарили ей в день рождения. К пассажирам женщина, по ее словам, относится как к маленьким детям, а саму себя называет маленьким человеком.

"Я не знала, куда себя деть. Во-первых, для меня удивление было и такая теплота из сердец этих людей, и что они мне подарили, я никогда не ожидала. Для меня была полная неожиданность, я плакала. Очень трогательно, это не описать словами", - рассказала Нина Бандурмина в интервью m24.ru.

На железнодорожной станции в Нахабине контролер Нина Бандурмина работает уже два года. Она каждый раз встречает пассажиров с улыбкой и теплыми словами приветствия, желая всем здоровья, счастья и всего доброго.

"Добрый вечер, мои хорошие! Очень рада вас всех видеть. Вы уже все стали мне родными, вы - моя семья. Здоровья вам, отличного настроения и всего только самого хорошего", - такими словами Нина Бандурмина приветствует вечером уставших после работы пассажиров электричек, рассказал "Российской газете" один из пассажиров.

Сами пассажиры отмечают, что нигде больше не видели такого радушного отношения контролеров на станциях и благодарят женщину. "Спасибо вам, вы всегда поднимаете настроение и заставляете улыбнуться", - отвечают многие.