Крупные города Приморья газифицируют до 2020 года

Более 55 миллиардов рублей будет вложено в газификацию Приморского края до 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Часть этих средств, конкретно 39 миллиардов рублей, вкладывает "Газпром", сказал на встрече с властями Приморья зампредседателя правления компании Валерий Голубев. Остальные деньги выделит региональный бюджет.

- В 2019 году мы заканчиваем строительство 12 объектов газоснабжения - практически все уже прошли проектирование, экспертизу. Одновременно с этим ведется дальнейшее проектирование, - заявил Голубев.

Как отметил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, сейчас в крае создается рабочая группа, которая будет координировать работу администрации региона, муниципалитетов и "Газпрома".

Первыми на очереди Спасск-Дальний и ряд населенных пунктов Спасского района. Подключить планируется котельные, предприятия, в том числе "Спасск-цемент".

В 2019 году газ придет и в Уссурийск, где подключат пять котельных, микрорайон "Радужный", сахарный, локомотиво-ремонтный заводы, масложиркомбинаты, а также поселки Кневичи и Заводской Артемовского городского округа.

Во Владивостоке все котельные должны быть переведены на газ к 2020 году. В этом же году начнется газификация двух котельных и деревообрабатывающего комбината в Дальнереченске.

Дольше всех придется ждать Дальнегорску и Арсеньеву - туда газ придет к 2025 году. До этого момента туда будут поставлять сжиженный газ с малотоннажного мини-завода.