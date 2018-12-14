Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на 3,5 км

Расположенный на курильском острове Парамушир вулкан Эбеко в пятницу днем выбросил столб пепла высотой до 3,5 километра.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Сахалинской области сообщили, что пепловый шлейф протянулся более чем на пять километров к северо-востоку от вулкана.

Пеплопадов и запаха сероводорода нет. Жизни людей в ближайшем населенном пункте - городе Северо-Курильске - ничего не угрожает.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.

В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.