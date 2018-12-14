С двух хабаровских рейсов сняли пьяных авиадебоширов

Двух нетрезвых граждан сняли с самолетов, которые должны были вылететь из Хабаровска в Новосибирск и Красноярск. Сообщения о пассажирах, нарушающих общественный порядок, поступили в полицию с интервалом всего в час.

Мужчин направили в дежурную часть. Там очевидное окружающим состояние алкогольного опьянения официально подтвердилось медицинским освидетельствованием.

"Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Хабаровска привлечены к административной ответственности 54-летний житель Новосибирска и 27-летний житель Хабаровского края", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Составлены протоколы по делам об административных правонарушениях по статьям 20.21 и 20.1 КоАП РФ.