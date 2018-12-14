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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ЕАО у жителя КНР украли шишки на 3,4 миллиона рублей

Текст: Юлия Гарднер
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Прокуратура Облученского района ЕАО признала законным решение о возбуждении уголовного дела о нападении на подданного КНР.

Фото: depositphotos.com
У посетительницы Эрмитажа украли миллион рублей

Установлено, что в ноябре 38-летний житель поселка Теплоозерск вместе с сообщниками напал на китайца в поселке Биракан. Применив физическую силу, россияне похитили у него 100 тысяч рублей и кедровые шишки стоимостью 3,4 миллиона.

"Задержанному предъявлено обвинение по пункту "б" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия, в особо крупном размере)", - говорится на сайте прокуратуры.

Он заключен под стражу.

За совершение преступления мужчина может лишиться свободы на 15 лет.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО
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