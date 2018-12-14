В Хабаровском крае заключенный напал на сотрудника колонии

Следователи СУ СК по Хабаровскому краю предъявили обвинение 41-летнему пожизненно осужденному мужчине. Ему вменяют нападение на сотрудника колонии (часть 2 статьи 321 УК РФ).

29 ноября 2018 года заключенный ИК № 6, расположенной в поселке Эльбан Амурского района, находясь в камере, напал на сотрудника учреждения и применил в отношении него физическую силу.

"Противоправные действия злоумышленника были оперативно пресечены другими сотрудниками колонии", - говорится в сообщении следкома.

Сотрудничать со следствием мужчина отказывается и вину не признает.

В СК отмечают, что пожизненное наказание он отбывает за совершение особо тяжких преступлений, но по каким именно статьям был осужден мужчина, не уточняют.