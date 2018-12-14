В Якутии блогер устроил ДТП на угнанном ради лайков автобусе

В Якутске в отношении 19-летнего местного жителя возбудили уголовное дела из-за угона автобуса.

Как пояснили в полиции, парень проник на территорию одной из автотранспортных организаций города и завладел транспортным средством.

Позже выяснилось, покататься он решил для того, чтобы пополнить свой блог в интернете видео о том, как управлять автобусом.

Однако далеко угонщику уехать не удалось - он перепутал педали газа и тормоза и "зацепил" припаркованные рядом автобусы. После чего скрылся с места ДТП, сообщает KP.RU.