Назначен и.о. замгубернатора Нижегородской области

Глава Нижегородской области Глеб Никитин назначил Андрея Гнеушева и.о. заместителя губернатора Нижегородской области.

Сегодня Гнеушев приступил к исполнению обязанностей замгубернатора. Он сменил на этом посту Сергея Шевченко, курировавшего в региональном правительстве социальный блок. 11 декабря Шевченко, работавший в нижегородском кремле с января текущего года, подал в отставку.

Досье "РГ"



Андрей Гнеушев родился 24 января 1979 года в Горьком. Окончил Нижегородский госуниверситет по специальностям "финансы и кредит" и "юриспруденция". В правительстве Нижегородской области работает на различных должностях с 2003 года.