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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Оренбуржье вышло в число лидеров ПФО по обеспечению жильем детей-сирот

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Оренбургская область входит в пятерку лидеров среди регионов Приволжья по объему средств, выделяемых на обеспечение жильем детей-сирот. В текущем году на эти цели направлено 579,9 миллиона рублей - в том числе 476,6 миллиона из бюджета области.
Фото: Николай Гагарин/РГ
В Оренбуржье за 6 лет переселят из аварийного жилья 530 тысяч человек

Как сообщило министерство социального развития Оренбургской области, эти средства позволят обеспечить жильем 548 человек. Для сравнения - год назад квартиры получили 495 сирот.

- Более половины квартир приобретается в новостройках, - уточнили в пресс-службе ведомства. - На сегодня в области освоено 77 процентов выделенных средств, закуплено 394 квартиры. До конца года планируется приобрести еще 154 жилых помещения.

Так, накануне в Кувандыке торжественно вручили ключи от новых квартир очередной группе новоселов из категории детей-сирот. Для них построен 24-квартирный дом на улице Железнодорожной.

Это уже не первое новоселье в райцентре в текущем году: летом квартиры здесь получили 26 человек из числа детей-сирот.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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