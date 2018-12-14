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Уфимец трижды менял имя, скрываясь от долгов 17:59
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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Уфимец трижды менял имя, скрываясь от долгов

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

36-летний уфимец, задолжавший алименты, а также кредиты на общую сумму более чем 1,6 миллиона рублей, трижды менял фамилию, имя и отчество.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Как сообщили в пресс-службе башкирского управления федеральной службы судебных приставов, шесть лет назад суд обязал уфимца отдавать треть своих доходов в виде алиментов на двоих несовершеннолетних детей. Однако отец ничего не платил, а через год его бывшая супруга пришла к судебным приставам с жалобой на неплательщика. Возбудили исполнительное производство, а параллельно еще 28 за неоплаченные кредиты и налоги на 530 тысяч рублей. Только приставам никак не удавалось обнаружить алиментщика. На его имя не было зарегистрировано никаких банковских счетов, номеров телефонов и имущества.

В прошлом году мужчину объявили в розыск. Тогда-то и выяснилось, что должник уже дважды полностью изменил свои фамилию, имя и отчество. При том на второе имя он также успел набрать кредитов на 436 тысяч рублей, которые по привычке не платил.

Задержали алиментщика в паспортном столе, куда он, вероятно, пришел, чтобы вновь сменить свои данные. В отношении уфимца составили прокол за неуплату алиментов, долг по которым за пять лет достиг 690 рублей. В итоге суд назначил ему арест на десять суток, а также ограничил в правах на управление автомобилем и выезде заграницу.

Если после освобождения мужчина не начнет выплачивать алименты своей семье, ему грозит уголовная ответственность. Между тем его личностью уже заинтересовалась полиция.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа Разводы и алименты
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