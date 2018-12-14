В Башкирии полицейские изъяли 150 килограммов насвая

В Нефтекамске полицейские остановили автомобиль, перевозивших почти 150 килограммов насвая. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Произошло это случайно. Полицейские работали по спецоперации, чтобы задержать похитителей ноутбука, скрывшихся на машине темного цвета, и наряду с другими автомобилями попросили остановиться и обыскали Chevrolet Aveo. Стражи порядка обнаружили мешки насвая общим весов в 149 килограммов, изъяли и отправили на экспертизу.

После того, как будут готовы результаты исследований, определится и мера наказания перевозчикам насвая. Само вещество уничтожат.