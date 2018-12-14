В Чувашии задержали вице-премьера правительства республики

Вчера, 13 декабря, сотрудники ФСБ задержали вице-премьера, министра экономического развития, промышленности и торговли Чуваши Владимира Аврелькина.

Как сообщили "РГ" в прокуратуре республики, в отношении него Следственным отделом Управления ФСБ России по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло тяжкие последствия).

В настоящее время решается вопрос об избрании для него меры пресечения. В надзорном ведомстве уточнили, что Аврелькина подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при выделении субсидий из регионального бюджета.