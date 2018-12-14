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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Мордовии выбрали победителя акселерационной программы "Эволюция"

Текст: Александра Грызунова (Саранск)
Агентство инновационного развития Мордовии определило победителей акселерационной программы "Эволюция".
Фото: Агентство инновационного развития РМ Фото: Агентство инновационного развития РМ
Фото: Агентство инновационного развития РМ

В этом году конкурс проходил второй раз. За призовые места боролись 19 проектов в разных областях - от создания сервиса для изобретателей до разработки новых лекарственных препаратов. Конкурсантам помогали трекеры - наставники команд, опытные эксперты по развитию бизнеса.

Право представить проект на финальной презентации получили 16 команд.

Фото: Пресс-служба "Технопарка - Мордовия"
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- На протяжении двух месяцев участники посещали лекции, участвовали в мастер-классах и тренингах, - рассказала куратор проекта Наталья Телятник. - А итогом плодотворный работы стал демо-день, где были определены победитель и призеры, которые получили целевую поддержку на развитие проекта.

Первое место занял проект Сергея Пьянзова "Разработка программно-аппаратного комплекса для оценки технического состояния объемных гидроприводов". Программа позволяет реализовать методики заводов-изготовителей на ремонтных предприятиях и в сервисных центрах.

- Программно-аппаратный комплекс предназначен для входного и выходного контроля, регулировки и контрольных испытаний, послеремонтной обкатки агрегатов объемного гидропривода (гидронасосов и гидромоторов), а также гидрораспределителей и гидроцилиндров, - рассказал победитель. - Они применяются в конструкциях современной сельскохозяйственной, строительно-дорожной, карьерной, горнодобывающей, лесозаготовительной, коммунальной, военной, путевой, речной и морской технике отечественного и зарубежного производства.

Начинающие предприниматели Мордовии стали участниками "Эволюции"

Второе место было присуждено проекту "Системы для обесфторивания воды" Анастасии Баландиной. В тройку лучших вошла и разработка Екатерины Чугуновой под названием "Вода, которая всегда под рукой".

Как отметили организаторы "Эволюции", участники акселерационной программы смогли доработать свои проекты с практической точки зрения и получить рекомендации от экспертов. Все это позволит ребятам ставить перед собой новые задачи и добиться коммерческого успеха своих стартапов.

Справка "РГ"

Наставниками акселерационной программы "Эволюция" выступили: директор группы компаний "Промснаб", руководитель саранского клуба предпринимателей "Деловар" Юрий Левашкин, директор по развитию "Технопарк - Мордовия" Андрей Зизин, председатель совета директоров АО "Эволента" Андрей Сараев, заместитель директора Фонда развития промышленности РМ Алексей Сафонкин, руководитель отдела анализа бизнес-процессов "Инфомаксимум" Александр Екимов.
 

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