В Нижегородской области убийца явился с повинной через девять лет

Житель города Бор Нижегородской области признался в совершенном убийстве спустя девять лет. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

В декабре 2008 сторож садового товарищества "Восход-2" поссорился в своем домике с коллегой и восемь раз ударил его ножом. От полученных ран 60-летний мужчина скончался. Тело погибшего сторож закопал в подвале этого же дома.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".

До 2014 года мужчина продолжал работать сторожем и жил в этом доме, а в августе 2017 пришел к следователям и во всем признался. 9 августа в подвале дома силовики нашли останки погибшего.

Обвиняемый свою вину полностью признал. На допросе рассказал, что в момент ссоры был пьян, обиделся и решил убить коллегу после оскорблений в свой адрес.

Суд назначил ему наказание в виде восьми лет колонии строгого режима.