В Оренбурге открылся Центр гимнастики и акробатики

Юные спортсмены Оренбурга, мечтающие о медалях гимнастических первенств, смогут тренироваться в комфортных условиях. В областном центре открылся Центр гимнастики и акробатики.

Возведение современного здания, построенного взамен старой спортшколы №10, обошлось бюджету Оренбурга в 55 миллионов рублей. Объект площадью 3700 квадратных метров был сдан в рекордно короткие сроки. В новом здании созданы все условия как для тренировок, так и для проведения соревнований.

На открытии нового центра побывала вице-президент технического комитет Международной федерации гимнастики, исполнительный директор Федерации спортивной акробатики РФ Ирина Никитина. Гостья отметила высокий уровень оснащенности зала - оборудование соответствует международным стандартам.

Губернатор Юрий Берг поблагодарил строителей - коллектив компании "ЖилСтройИнвест", воплотивших в жизнь мечту юных спортсменов.

- Это настоящий праздник для ребят и их родителей. Отсюда лежит путь не только к титулам чемпионов России и Европы, но и к олимпийским медалям. Мы вместе с вами решили: школе гимнастики и акробатики в Оренбурге - быть! Сегодня эта задача выполнена, - резюмировал Юрий Берг.

После церемонии открытия гости увидели показательные выступления акробатов и гимнастов.

