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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Оренбуржье встретили Год театра

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Грандиозным арт-парадом встретили в Оренбурге наступающий Год театра. Всероссийский культурный проект стартовал уличным дефиле с участием всех семи профессиональных театров региона.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

Актеры Оренбургского областного драмтеатра им. Горького, театра музкомедии и театра кукол, татарского театра им. Мирхайдара Файзи, муниципального театра "Пьеро" и театров Орска и Бузулука устроили шествие по главной улице Оренбурга.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
В Оренбурге открылся VI фестиваль Мстислава Ростроповича

Ростовые куклы, изображающие классиков - Пушкина и Лермонтова, Чехова и Шекспира - стихами признавались в любви к театру. К движению театральной колонны присоединялись и жители города.

Праздник продолжился представлением на уличном сценическом подиуме, установленном возле драмтеатра им. Горького.

С открытием Года театра собравшихся поздравил губернатор области Юрий Берг.

- Оренбуржцы любят и ценят театральное искусство, - заметил лидер региона. - В Оренбуржье семь театров и более 1000 самодеятельных коллективов, и все они делают одно дело - несут людям знания, добро, свое высокое искусство. Желаю всем профессионалам и любителям театра вдохновения к жизни и творчеству, ярких успехов и достойного будущего, а оренбуржцам - отличного творческого года.

Фото: Региональный центр развития культуры Оренбургской области
В Оренбуржье прошел I Всероссийский конкурс "Русская песня"

Уличный праздник завершился фейерверком. А затем в здании оренбургской драмы состоялись презентации всех театров Оренбуржья в жанре "капустника". Вечером здесь стартовал театральный марафон, который продлится неделю: сценические коллективы области представят зрителям свои лучшие постановки.

Завершится акция 18 декабря выступлением столичных артистов: Московский музыкальный театр "Геликон-опера" порадует оренбургских зрителей гала-концертом "Новогодний бал князя Орловского".

Кстати

С программой театрального марафона можно ознакомиться на сайте министерства культуры и внешних связей Оренбургской области.
 

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