В Ульяновске возбудили дело о мошенничестве с военным имуществом

Проверка, проведенная военной прокуратурой, привела к возбуждению уголовного дела о мошенничестве с имуществом, принадлежащим Минобороны. Информацию об этом распространила пресс-служба военной прокуратуры Центрального военного округа.

Как удалось установить в ходе проверки, в 2017 году по указанию начальника тыла одной из ульяновских воинских частей была разобрана часть здания склада, а бетонные блоки, плиты и другие элементы разобранного сооружения вывезли с территории части и продали. Чтобы скрыть следы хищения, начальник тыла направил командованию ходатайство о списании здания склада. Ходатайство удовлетворено не было.

Ущерб, нанесенный государству действиями офицера, оценивается в 16 миллионов рублей.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 уголовного кодекса – мошенничество в особо крупном размере. Оно наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

