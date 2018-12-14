Два человека погибли в ДТП с автобусом в Красноярском крае

В Назаровском районе Красноярского края автобус с пассажирами врезался в грузовик. В результате ДТП погибли два человека, сообщает пресс-служба регионального МВД.

По данным ведомства, авария произошла на 40-ом километре дороги "Ачинск-Ужур-Троицкое". По предварительной информации, рейсовый автобус Hyundai столкнулся с грузовиком Scania. В ДТП погиб водитель грузовой фуры и один из пассажиров автобуса. Еще девять пассажиров, ехавших в салоне Hyundai, получили различные травмы.

В то же время Интерфакс, ссылаясь на начальника отдела информации ГУ МВД по краю Владимира Юрченко, сообщает об 11 пострадавших. В региональном минздраве ТАСС заявили о 15 пострадавших. О тяжести полученных травм не сообщается – вся информация о состоянии раненых будет представлена утром.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ЧП. На место ДТП выехали представители руководства краевых МВД и ГИБДД.

Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, авария произошла в 17.15 по московскому времени. Для транспортировки в город Ужур пассажиров, которые не пострадали в ДТП, на место выехал автобус. Проводится погрузка людей.

Также организована работа психологов. Для ликвидации последствий ЧП привлечены 26 человек и 11 единиц спецтехники.