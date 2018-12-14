В Хакасии студента осудили на 13 лет за продажу наркотиков

Абаканский городской суд вынес приговор 22-летнему студенту местного колледжа за попытку продажи наркотических средств.

Как выяснило следствие, с декабря 2016 по апрель 2017 года молодой человек приобретал наркотики, которые потом вместе с подельником расфасовывал на мелкие партии и размещал в тайники на территории города для дальнейшей продажи.

В апреле 2018 года учащийся колледжа был задержан полицией, которая изъяла из тайников более двух килограммов наркотических средств.

Суд приговорил наркоторговца к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.