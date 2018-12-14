В Новосибирске сдадут в концессию спортивный центр и две бани

Инвестиционный совет мэрии Новосибирска утвердил два проекта, которые планируют сдать в концессию - две городские бани (на ул. Клубной, 37 и ул. Переездной, 63) и спортивный центр (на ул. Котовского, 20) получат новую жизнь.

"Всего в Новосибирске реализуется 16 концессионных соглашений и 5 инвестиционных договоров с общей суммой инвестиций в 2 млрд 335 млн рублей - и это не предел, - заявил в своем инвестиционном послании мэр Новосибирска Анатолий Локоть. - В 2019 году мы сохраним приоритетом инвестиционной политики мэрии сферы спорта, транспорта, культуры и социальных объектов. Будет продолжена практика привлечения частных партнёров к развитию городских бань, реконструкции муниципальных помещений для занятий спортом, прорабатываются условия проектов по обустройству зон отдыха".

Специалисты мэрии подготовили два проекта, которые поддержал Инвестиционный совет города. "Теперь можно объявлять конкурсные процедуры по этим проектам и определять концессионеров для заключения соглашений", - отметил заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии - начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики Максим Леоненко.

Сегодня муниципальные бани Новосибирска находятся на балансе МБУ "Сибирячка", учреждение своими силами проводит косметический ремонт зданий и помещений бань, но для капитального ремонта и реконструкции финансовых средств недостаточно. "С учетом ограниченных возможностей городского бюджета и в целях сохранения зданий в надлежащем состоянии, а также для создания условий по обеспечению безопасности предоставляемых услуг в Новосибирске ведется работа по передаче в концессию части муниципальных бань", - рассказал заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии - начальник управления потребительского рынка Виталий Витухин.

В мэрии сформированы требования к потенциальным концессионерам, которые готовы заключить соглашения. Так, в концессию отдаются две бани в одном лоте, где одна баня привлекательна для инвестора, другая - не востребована. Концессионер после реконструкции бани обязан предоставлять услуги населению по льготному тарифу не менее четырех дней в неделю, кроме того, запрещена смена вида деятельности.

Именно на таких условиях по результатам конкурса будут отданы в концессию баня № 1 на ул. Клубной, 37 в Ленинском районе и баня № 9 на ул. Переездной, 63 в Заельцовском районе. Срок соглашения - 26 лет, срок реконструкции - не менее трех лет, объем инвестиций - 58 млн рублей.

Кроме того, к концессии под спортивный объект готовы нежилые помещения, расположенные в многоквартирном доме по адресу: ул. Котовского, 20. Здесь предусматривается объём инвестиций в 60 млн рублей, из которых 41 млн рублей - на реконструкцию помещений, 19 млн рублей - на материально-техническое оснащение объекта. Срок соглашения - 30 лет (2 года на реконструкцию помещений, 28 лет - эксплуатация объекта).

Конкурс по обоим проектам будет объявлен в течение месяца.

Пресс-релиз предоставлен пресс-центром мэрии Новосибирска