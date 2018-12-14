На Ставрополье депутат окружной думы насмерть сбил ребенка

В Нефтекумском районе Ставропольского края депутат окружной думы подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе краевого следственного управления СКР.

"Руководителем следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Игорем Ивановым возбуждено уголовное дело в отношении депутата Думы Нефтекумского городского округа Ивана Кица, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения)", - говорится в информации, помещенной сегодня на официальном сайте СУ СКР по Ставрополью

Как выяснилось, трагедия произошла вечером 13 декабря в селе Ачикулак. По данным следствия, депутат ехал на внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado, "не заметил восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу, и сбил его. В результате ДТП ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Вскоре от полученных травм он скончался в больнице".

Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося, а также степень вины в аварии народного избранника.