В Ингушетии появилось подразделение беспилотников

В составе 58-й общевойсковой армии в Ингушетии сформировано подразделение беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Оно укомплектовано военнослужащими с техническим образованием и знанием компьютеров. Армейцы прошли специальную подготовку в Межвидовом центре беспилотных летательных аппаратов в Коломне.

Новое подразделение приступит к боевой подготовке совместно с артиллеристами в начале января будущего года.

Дроны применяют для воздушной разведки. Они могут выполнять боевые задачи в любое время суток благодаря инфракрасным фото- и видеомодулями, с помощью которых можно обнаружить даже хорошо замаскированного противника и при этом остаться незаметным для него.