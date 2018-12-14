Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
14.12.2018,  
12:30
Текст:  Светлана Цыганкова

Адмирал рассказал о принципиально новой технике Северного флота

В 2018 году Северный флот получил на вооружение принципиально новую военную технику, которая еще не эксплуатировалась в Вооруженных силах Российской Федерации. Командующий флотом адмирал Николай Евменов заявил это, подводя итоги деятельности военных моряков в нынешнем году.

Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org
Суперэсминец США лишили невидимости

Об этом пишет РИА Новости. Прежде всего, речь идет о ледоколе "Илья Муромец". Это уникальное судно, способное выполнять комплексные задачи в Арктике. Еще несколько современных боевых кораблей получил на вооружение Северный флот - фрегат "Адмирал Горшков" и большой десантный корабль "Иван Грен". А в апреле текущего года на флот прибыло многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус". Кроме того, СФ получил три новых крана, еще четвертый появится в декабре.

Что касается 2019 года, то, по словам адмирала Николая Евменова, флот также примет на вооружение новые корабли и подводные лодки. На сегодняшний день, на Северном флоте более 50 процентов техники - современные образцы. В следующем году этот показатель будет больше, отметил командующий СФ.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Индия начнет выпуск автоматов Калашникова 11:21
Атомные подлодки Тихоокеанского флота вооружат "Калибрами" 12.12.2018
Подлодка РФ провела торпедную атаку в Японском море 11.12.2018
гособоронзаказ
Фото: ruspekh.ru
Умер один из создателей системы ПРО Москвы 13.12.2018
На западной границе России появились новые танки 13.12.2018
Глубокая модернизация БМД-2 начнется в 2021 году 12.12.2018
корабли
Фото: REUTERS/ Peter Graff
Пентагон начал испытания винтовки, которая легко разрывает бронежилет 13.12.2018
Суперэсминец США лишили невидимости 11.12.2018
Россия заняла второе место в мире по продажам оружия в 2017 году 10.12.2018