Адмирал рассказал о принципиально новой технике Северного флота

В 2018 году Северный флот получил на вооружение принципиально новую военную технику, которая еще не эксплуатировалась в Вооруженных силах Российской Федерации. Командующий флотом адмирал Николай Евменов заявил это, подводя итоги деятельности военных моряков в нынешнем году.

Об этом пишет РИА Новости. Прежде всего, речь идет о ледоколе "Илья Муромец". Это уникальное судно, способное выполнять комплексные задачи в Арктике. Еще несколько современных боевых кораблей получил на вооружение Северный флот - фрегат "Адмирал Горшков" и большой десантный корабль "Иван Грен". А в апреле текущего года на флот прибыло многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус". Кроме того, СФ получил три новых крана, еще четвертый появится в декабре.

Что касается 2019 года, то, по словам адмирала Николая Евменова, флот также примет на вооружение новые корабли и подводные лодки. На сегодняшний день, на Северном флоте более 50 процентов техники - современные образцы. В следующем году этот показатель будет больше, отметил командующий СФ.