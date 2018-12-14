Карелия проявляет большой интерес к сотрудничеству с Беларусью

Когда память возвращает в северной глубинке России к музыкальным ритмам Александра Колкера о стране голубых озер, в которых "будет долго Карелия сниться", душой понимаешь, почему в суровом краю эта задушевная лирика признана официальным гимном республики.

Возможно, что Карелия в чем-то схожа по характеру и с синеокой, полагают знатоки этих двух удивительных регионов Союзного государства. Но это только поэтический срез духовной близости двух славянских народов. Северный регион заинтересован и в налаживании мостов сотрудничества с Минском по широкому спектру направлений.

Об этом 13 декабря на встрече с президентом Александром Лукашенко шла речь у главы Республики Карелия Артура Парфенчикова, сообщает пресс-служба белорусского лидера. Президент РБ, в частности, отметил ряд перспективных направлений для расширения взаимодействия с северным субъектом РФ. В их числе были названы производственная кооперация и поставки различной техники, обмен опытом и технологиями в АПК, включая молочное животноводство и рыбоводство.

По его словам, в ходе визита российской делегации был составлен и новый план трехлетнего взаимодействия, который рассчитан на увеличение объемов сотрудничества как в торговле, так и по другим направлениям.

В машиностроении в качестве пилотного и якорного совместного проекта Артур Парфенчиков назвал создание лесозаготовительной техники "Амкодор". "Уже приняты на законодательном уровне в республике меры поддержки этого предприятия, который будет способствовать развитию промышленности Беларуси. Мы, безусловно, вместе сможем выйти на большие объемы, причем в освоении не только российского рынка. У нас очень амбициозные планы и в отношении внешнего рынка", - подчеркнул глава Карелии.

В беседе с журналистами Парфенчиков пояснил, что между сторонами имеются не только наработки, но и перспективные направления сотрудничества. Например, в столице Карелии уже производится часть оборудования для БелАЭС. Есть интерес и к взаимодействию в области робототехники, судостроения.

Карельскую сторону заинтересовали возможности использования продукции белорусского машиностроения в сфере общественного транспорта. "С удовольствием вчера посмотрели последние наработки и по гибридам, и по электробусам. Хотелось, чтобы в ближайшее время белорусская техника появилась на карельских дорогах", - отметил глава региона. Он подчеркнул, что двухстороннее сотрудничество не обходит стороной и гуманитарные связи. Дело в том, пояснил он, что в республике проживает солидная белорусская диаспора, создана национально-культурная автономия. Кстати, и сам глава Карелии имеет белорусские корни.

Зашла речь у двух руководителей Союзного государства и о "расстояниях, верстах, милях". Время в пути между Минском и Петрозаводском в тысячу верст можно сократить, скажем, воздушными трассами. "Очень важно, конечно, и мы обсуждали эту тему с президентом, чтобы появился и прямой рейс Минск - Петрозаводск, о котором мечтают наши жители", - пояснил карельский руководитель. Он убежден, что новый маршрут сообщения будет способствовать и новым бизнес-проектам и развитию туризма.