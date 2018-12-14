Патрушев оценил работу по подготовке к празднованию юбилея Карелии

В Петрозаводске началось итоговое заседание Государственной комиссии по подготовке к празднованию в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия.

Председатель госкомиссии, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев напомнил участникам совещания, что до празднования юбилея республики остается не так много времени.

"За полтора года должно быть завершено практическое решение задач, поставленных президентом России перед Государственной комиссией в 2013 году", - заявил Патрушев.

По его словам в этом году, благодаря усилиям членов Госкомиссии был выполнен ряд важных для жителей Карелии социально-экономических проектов.

Так на этой неделе начал работать новый перинатальный центр, в стенах которого за эти дни на свет появилось уже более 30 новорожденных.

Как заметил Николай Патрушев, "сегодня министр здравоохранения России Вероника Игоревна Скворцова имела возможность познакомиться с коллективом и работай этого медицинского учреждения".

Также, по данным председателя Госкомиссии, в Карелии построено 23 модульных фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных населенных пунктах, в том числе 19 за счет средств федерального бюджета.

Открыт новый региональный центр по спортивной гимнастике, в секции которого уже записалось более 300 юных спортсменов.

В сельской местности отремонтированы 23 спортивных объекта. Продолжается модернизация и открытие новых кинозалов.

Завершена вторая очередь строительства Петрозаводского президентского кадетского училища: 467 кадетов проходят обучение в его стенах.

С сентября текущего года в Петрозаводском государственном университете началось обучение студентов на военной кафедре.

Также в пятницу перед началом заседания, министр транспорта России Евгений Дитрих принял участие в церемонии закладки на этом заводе самоходной саморазгружающейся шаланды. Это уже 16-е судно с момента возобновления в 2015 году деятельности завода.

"Надо идти дальше и в соответствии с указанием президента России в полной мере осуществить глубокую модернизацию данного завода с использованием современных цифровых технологий", - заметил Патрушев.

Кроме того, по его словам, при активном участии министерства транспорта приведены 92 процента федеральных автодорог, проходящих по территории Республики, в нормативное состояние, что является наивысшим показателем в Российской Федерации.

В федеральную собственность принято 309 км региональных автодорог и еще 606 км запланировано к передаче.

Особое внимание, по словам председателя комиссии, было уделено формированию условий для развития экономики Республики, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест.

"Вместе с тем, несмотря на положительные результаты, не могу не сказать об имеющихся недостатках", - заметил секретарь Совбеза России.

По его словам, правительство Карелии не обеспечило принятие необходимых мер по проведению конкурсов и должный контроль за подрядчиками. В этом году два раза менялись объекты данной программы. В результате фактическое исполнение большинства запланированных на 2018 год мероприятий вынужденно переносится на следующий год. В частности, как отметил Патрушев, необоснованно затянулось строительство нового аэровокзального комплекса аэропорта Петрозаводска. По его словам, объект в этом году включен в федеральную целевую программу и к маю 2020 года он должен быть построен.

Также, остается невыполненным указание президента РФ, связанное с выделением субсидий из федерального бюджета в объеме 5,4 миллиарда рублей на строительство региональных объектов дорожного хозяйства.

"Несмотря на то что треть региональных дорог соответствует нормам и это вызывает обоснованные претензии населения, республиканское правительство планирует заниматься подготовкой соответствующей проектной документацией лишь в 2019 году", - сказал Патрушев, Не обеспечены условия создания территории опережающего социально-экономического развития и промышленного парка "Надвоицы". Правительство Карелии вынуждено будет вернуть в федеральный бюджет 225 миллионов рублей, предусмотренные на эти цели.

Не выполнено и решение госкомиссии по подготовке обосновывающих документов по строительству республиканского онкологического центра, что не позволяет Минздраву России принять решение по механизму финансирования этого проекта.

Как подчеркнул Николай Патрушев, к сожалению, имеющиеся недостатки негативно отражаются на социальном самочувствии жителей Республики, способствуют сохранению оттока населения, высокому реальному уровню безработицы и низким доходам населения.