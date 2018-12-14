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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Старая Русса получила в дар книгу о тренере Анатолии Рахлине

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
К акции "Городу Достоевского - книга в подарок" присоединился президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга и "Клуба Дзюдо Турбостроитель", член Общественной палаты Санкт-Петербурга, заслуженный тренер России Михаил Рахлин. В дар Старорусской городской библиотеке он передал свою книгу об отце "Анатолий Рахлин. Тренер", которая была издана к 80-летию со дня рождения Анатолия Семеновича Рахлина. "Сын отвечает перед отцом, даже когда его уже нет на свете, за добрую память о нем, - это слова Михаила буквально на первых страницах. - Поэтому и написана эта книга".
Фото: Наталья Онищенко/РГ Фото: Наталья Онищенко/РГ
Фото: Наталья Онищенко/РГ

Богато иллюстрированное издание рассказывает и показывает, как в нашей стране зарождалось и становилось популярным дзюдо, о знаменитых учениках Анатолия Семеновича, содержит их воспоминания. В работе над текстом автору помогал известный петербургский политолог и журналист Юрий Светов, а с оформлением - Дмитрий Бюргановский. Предисловие написал Президент России Владимир Путин, который занимался у Рахлина сначала самбо, а затем дзюдо в ленинградском клубе "Турбостроитель" в 1960-е годы.

Фото: Андрей Циликов
"РГ" помогла старорусской библиотеке купить новые книги

- Книга интересна для читателей в первую очередь тем, что здесь показана жизнь человека, который всю свою жизнь отдал одному делу, и в течение более чем 50 лет делал его добросовестно и порядочно, - рассказывает Михаил. - Он нашел свой путь, свою цель и достиг ее. И тоже самое воспитывал в своих учениках, а они теперь продолжают этот путь.

В предисловии к рассказу самых разных людей об отце - жены, друзей, учеников, соратников - сын Анатолия Рахлина также отмечает, что "это попытка разобраться в поразительном феномене поколения 1930-х годов, людей, детство которых прошло в блокаду и тяжелейшее послевоенное время. А они не ломались под испытаниями, сохранив крепость духа и веру в свою страну". Но многим современникам знаменитого тренера будет интересно увидеть в его жизни свою жизнь: Ленинград и Петербург, переход от Советского Союза к России, те изменения, которые происходили со страной и с людьми. А молодым читателям книга дает урок: если найти смысл своей жизни и собственный путь, то можно буквально создать себя самому.

Фото: Елизавета Голубева/РГ
Фонд имени Виктора Конецкого передал библиотеке Старой Руссы новые книги

- Любая книга, любая информация несет в себе большие смыслы. Без прошлого нет будущего, это общеизвестно, - объяснил Михаил Рахлин свое участие в акции "РГ". - Чем больше различных источников информации в жизни человека, чем больше разнообразной литературы, тем легче ему познавать себя.

Кстати, как рассказал Михаил Рахлин, его отец очень много читал, любил, искал и покупал книги, собрал  обширную библиотеку - накапливал знания в самых разных сферах, занимался самообразованием. Последовать его примеру теперь могут и читатели старорусской библиотеки, и ученики средней школы №5 города Старая Русса. Они тоже получат в подарок книгу с дарственной надписью Михаила Рахлина.

Справка "РГ"

Акция "Городу Достоевского - книга в подарок" организована "Российской газетой" и газетой "Старая Русса" при поддержке журнала "Звезда".

Ее цель - оказать всемерную поддержку Старорусской городской библиотеке имени Ф.М. Достоевского в преддверии празднования 200-летия великого писателя.

Акция заключается в сборе и передаче в фонды библиотеки научно-популярной, художественной, мемуарной, справочной, детской литературы и документальной прозы с тем, чтобы в фондах было представлено всё книжное многообразие мира, в том числе и с точки зрения географии.

Задача акции - сделать небольшую районную библиотеку популярным местом живого интеллектуального общения.

Акция продлится весь 2019 год - в этот время на базе Старорусской городской библиотеки будут организованы и проведены встречи с известными литераторами, актерами и общественными деятелями.

Итоги акции будут подведены в Старой Руссе 11 ноября 2019 года - в день рождения Ф.М. Достоевского и "Российской газеты". К акции уже присоединились известные писатели - журналисты "Российской газеты" Николай Долгополов, Павел Басинский, Лев Данилкин, Владимир Снегирев, Валерий Выжутович, а также Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, издательство "Пушкинского фонда" и Коми республиканская типография из Сыктывкара.

Важно!

"Российская газета" обращается к писателям и поэтам всей России с призывом поддержать акцию "Городу Достоевского - книга в подарок". Мы готовы передать библиотеке вашу книгу с дарственной надписью и автографом. Телефон петербургской редакции: (812) 449-65-45.

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