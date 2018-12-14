В Архангельске перекупщики страховок получили 25 млн рублей на ОСАГО

Полиция Архангельска возбудила уголовное дело о незаконном предпринимательстве в отношении группы горожан, которые зарабатывали на уступке права на выплаты по ОСАГО и КАСКО. Дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры Архангельской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Фигуранты регулярно заключали договоры с пострадавшими в дорожно-транспортных происшествиях об уступке им права требования выплат по автострахованию. Обвиняемые выплачивали потерпевшим определенную денежную сумму, после чего неплохо зарабатывали: они получали со страховых компаний компенсацию ущерба, юридических и прочих расходов, а также неустойку.

- Зачастую фигуранты приезжали прямо на место ДТП и предлагали автовладельцам деньги взамен на уступку права требования возмещений по ОСАГО и КАСКО, - пояснила "РГ" старший помощник прокурора Архангельской области Юлия Бубновская. - Пострадавшие соглашались, чтобы избавить себя от хлопот по требованию выплат.

Обвиняемые заработали в общей сложности 25 миллионов рублей. Прокуратура и полиция сочли, что их бурная деятельность имеет все признаки предпринимательской. При этом они не были зарегистрированы как юридические лица или индивидуальные предприниматели.

Новыми фигурантами дела могут стать еще несколько архангелогородцев, в отношении которых проводятся процессуальные проверки.

За незаконное предпринимательство обвиняемым грозит штраф, обязательные работы или до полугода ареста.