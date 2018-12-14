В Карелии создадут совместное с Беларусью предприятие по выпуску тракторов

На базе ранее обанкротившегося Онежского тракторного завода откроется совместное российско-белорусское предприятие. Об этом на заседании госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики Карелия, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, в настоящее время активизирована работа по решению вопроса возобновления деятельности Онежского тракторного завода. "С белорусской компанией "Амкодор" подписано соглашение о намерениях создать новое предприятие на его базе", - сообщил секретарь СБ РФ. По его данным, планируемый объем инвестиций составит 18 млрд рублей. Кроме того, в Петрозаводске будут создано более 500 рабочих мест.

Глава Карелии Артур Парфенчиков, сообщил на заседании комиссии, что накануне он вернулся из Беларуси, где провел встречи с руководством республики и бизнесменами. Как уточнил Парфенчиков, холдинг "Амкодор" готов принять участие в создании в Петрозаводске производства тяжелой лесозаготовительной техники. Соответствующее соглашение по его словам, было подписано с дочерней организацией "Амкодор-Онего" подписано на встрече с вице-премьером правительства Беларуси Михаилом Русым.

Соглашение подразумевает возможность создания производства полного цикла лесозаготовительной техники "Амкодор" - харвестеров и форвардеров среднего и тяжелого класса, которая будет востребована не только в России и Беларуси но и на многих перспективных рынках.