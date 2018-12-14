В Петербурге на КАД столкнулись 12 автомобилей

Массовая авария произошла на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга - столкнулись 12 автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу северо-западного ФКУ "Упродор".

По данным агентства, авария произошла на четвертом километре внутреннего кольца КАД. По предварительной информации, столкнулись 11 легковушек и один грузовой автомобиль.

Массовое ДТП полностью парализовало движение по внутреннему кольцу. На участке КАД образовалась трехкилометровая пробка. На данный момент информации о пострадавших нет.