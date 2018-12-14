В Петербурге открыли выставку к 100-летию Игоря Владимирова

Музей театрального и музыкального искусства открыл выставку "Игорь Владимиров. Человек-театр" - к 100-летию со дня рождения народного артиста СССР, выдающегося режиссера ленинградского и петербургского театра XX века. Этот юбилей Петербург будет отмечать 1 января 2019 года.

Игорь Владимиров руководил Театром имени Ленсовета 40 лет (с 1960 по 1999 год). Его спектакли остались в истории русского театра. Многие помнят этот триумф, длинные очереди в кассу, с конной милицией. Уже при выходе из метро на Владимирском проспекте спрашивали лишний билетик (интересно: рядом Владимирский собор, станция метро "Владимирская" - и театр Владимирова!).

Если вы любили и смотрели спектакли легендарного режиссера по многу раз, или если вы молоды, изучаете историю театра, готовитесь стать режиссером или актером, посетите эту выставку. Там много интересного.

- Выставка собрана из экспонатов Театрального музея, Театра имени Ленсовета и удивительных, уникальных предметов из семейного архива Владимирова - Фрейндлих, - сообщила куратор выставки Ольга Плахотная.

Например, здесь рубашка и чепчик, которым уже сто лет! В них новорожденного Игоря крестили в 1919 году. Детские рисунки - а рисовал он прекрасно. Фотографии бабушки, матери - конец 19 века. Отец его, белогвардеец, был репрессирован, умер в тюрьме. Фамилия Игоря была Бабицкий, и на его детских рисунках мы видим инициалы "И.Б.". Позднее его усыновил Петр Владимиров. Тут и свидетельство об усыновлении, выданное Смольнинским районным ЗАГСом. Справка о зачислении добровольцем с 4 июля 1941 года в 3-й Стрелковый полк ленинградской Армии Народного Ополчения.

Диплом с отличием Ленинградского театрального института имени Островского.

Из личного дела - автобиография, которую режиссер написал, когда поступал на работу в театр - в ноябре 1960 года. Тарификация режиссера в театре. Скажем, в 1972 году ему установлен оклад 175 рублей. Аттестат профессора по кафедре основ актерского мастерства.

В театр Владимиров пришел, получив образование инженера-кораблестроителя, поработав в конструкторском бюро в Горьком, побывав на фронте. Он часто говорил, что в жизни ему всегда помогал случай. Однажды рискнул изменить свою судьбу, поступить в Ленинградский театральный институт (1945-1948) и в итоге стал одной из театральных легенд своего поколения.

В экспозиции представлены эскизы костюмов и декораций к спектаклям, видеосюжеты с фрагментами спектаклей Владимирова и фильмов, в которых он снимался. Знаменитые фотопортреты, которые знает вся страна - это работы Виктора Васильева, Валерия Плотникова, Нины Аловерт. И даже дружеские шаржи, карикатуры.

Афиши и программки уникальных спектаклей. Путевку в режиссуру Владимирову дал Георгий Товстоногов. На выставке можно увидеть программку его первой самостоятельной работы - "Три соловья, дом 17". Здесь и сохранившееся в театре пальто, в котором Владимиров играл профессора Преображенского в спектакле "Собачье сердце" по Булгакову.

На экране фильм, где знаменитые актеры вспоминают своего любимого режиссера. Михаил Боярский рассказал, как показывался Владимирову после того как его не приняли несколько театров, и как мэтр сказал труппе: "Вот к нам пришел артист, ничего не умеет, но играет на рояле и гитаре", и взял в театр. Актеры были так влюблены в Игоря Петровича (все звали его "Шеф"), "просто наваждение", по выражению Олега Басилашвили. "Боготворили, обожали! И чувствовали себя самыми любимыми в мире",- говорит народная артистка России Лариса Луппиан, ученица самого первого курса мастера.

На открытие выставки пришли не только ленсоветовцы, но и актеры, режиссеры других театров. Члены семьи, дети, внуки…Алиса Фрейндлих, актриса-легенда, блиставшая в спектаклях Владимирова, его муза, супруга. Их единственная дочь Варвара.

Своими воспоминаниями поделился народный артист России Олег Леваков, актер, режиссер Театра имени Ленсовета, выпускник первого курса Игоря Владимирова (1970- 1974):

- Не могу не вспомнить об учителе, наставнике и просто родном человеке. Просто счастлив, что был его воспитанником. На всю жизнь он дал нам отмашку на нашу актерскую, режиссерскую жизнь, на любовь к театру, коллегам, существование на сцене. Мы попали в пик расцвета театра Владимирова, когда выходили его шедевры, были в них заняты, бегали в массовке - и были так счастливы! Перед нами - мастера: Анатолий Равикович, Алиса Фрейндлих, Алексей Петренко, Леонид Дьячков…Мы с большим пиететом к ним относились, но как все демократично было в коллективе, никакого снобизма, одна семья. У меня первая роль, мои папа и мама - Равикович, Фрейндлих. Я пришел за водкой, а мама говорит: "Нет у нас никакой водки, Федор!" - и такая пощечина мне летит! Откровенная оплеуха, без поддавков. У меня горит щека, а я счастлив - Алиса Бруновна меня хлестанула.

С какими бы режиссерами мы дальше ни работали - Владислав Пази, Юрий Бутусов, - внутренний "ёжик" Владимирова в нас сидит, он во всех наших ролях присутствует.

"Иди в режиссуру. Хватит тебе здесь сидеть, - сказал мне Игорь Петрович. - Поймешь выгоду: и режиссер, ставишь, и актер, играешь. Это же классно!". Так до сих пор с этим живу - ставлю и играю.

Несколько слов сказали выпускники пятого, последнего поколения учеников Мастера, заслуженные артисты России Елена Руфанова, Александр Новиков.

- Я очень благодарна нашему учителю, - призналась Елена Руфанова (с 2002 года

актриса театра Комедии имени Н.П. Акимова. - "РГ".). - Игорь Петрович все делал с большой любовью. Студенту, начинающему молодому человеку, будущему артисту, важно знать, что тебя любят, это дает свободу, право на ошибку. Жаль, что мы "прыгнули в уходящий поезд", так мало находились с этим великим человеком. В театре все были его "детьми", все "одной группы крови". Было легко, это большое счастье в моей жизни.

- Из великих спектаклей Владимирова, к которым я имел счастье прикоснуться, в моей судьбе было два - "Двери хлопают" и "Игроки", - рассказал актер Театра имени Ленсовета Александр Новиков. - В связи с юбилеем, красивой датой (столетие), задумываешься о том, как трудно, наверное, Владимирову было делать свой театр в то время, в той ситуации. Видимо, он многое преодолевал, чтобы театр был таким ярким, "цветным" посреди довольно нецветной жизни.

Выставка работает до 10 марта 2019 года в Музее-квартире семьи актеров Самойловых

(ул. Стремянная, 8).

Тем временем

В Доме актера 25 декабря откроется выставка фотографа Виктора Васильева, посвященная Игорю Владимирову.

Театр имени Ленсовета готовится к праздничному вечеру 29 декабря. Решено объединить две даты: 85 лет театру и 100-летие Игоря Владимирова.

Прямая речь

Алиса Фрейндлих, народная артистка СССР:

- Я - вчерашний день, история Театра имени Ленсовета. Хотя вся моя жизнь ознаменована им. Быть может, я не стояла бы перед вами сейчас, если бы не попала в добрые, заинтересованные и трепетные руки Игоря Петровича. Мы проработали вместе 20 лет в Театре Ленсовета и еще около трех лет - в Театре имени Комиссаржевской, где начиналось наше знакомство (сделали там два спектакля). Владимирова уже 19 лет нет на свете, но, боже мой, как сильны его корни! Театр до сих пор трепещет его темпераментом, его страстью к музыке, к слову. Хотя многие сейчас забыли, что такое слово, и существует такая кошмарная вещь как "текст", который неизвестно, кто сочиняет…

Хочу восстановить хотя бы минимальную справедливость. Меня давно гнетет вот что. Игорь Петрович, начиная с 1960 года, почти 40 лет был во главе театра. Пора цветения его труппы. И рядом был БДТ, театр Георгия Александровича Товстоногова. Смотрите, какая несправедливость: ничего не должно было быть рядом! Армия критиков, очень сильных, именитых, толпилась около БДТ. Это называлось "не пущать!". Только два верных театроведа - Сахновский-Панкеев и Владимиров (надеюсь, не по причине сходства с фамилией Игоря Петровича) - писали о театре Ленсовета, остались верны ему. Да, Товстоногов - величайшая фигура. Но Владимиров многое начал раньше других.

Мы никогда не ездили за рубеж, кроме одного случая - когда повезли плохой спектакль "Интервью в Буэнос-Айресе" в Париж, туда должен был приехать Брежнев с визитом, и надо было показать, что мы тоже политически грамотные.

Только один спектакль Владимирова - и не лучший - снят на пленку, а сколько их было! Кому интересна сегодня "Ковалева из провинции"? "Однодневка", уже никому не понятная - речь идет о судебных разбирательствах вокруг лотерейного билета. Сняли только "Люди и страсти", и то в студийных условиях, а не спектакль из зала. "Дульсинеи Тобосской", "Левши", "Трехгрошовой оперы" нет, только фрагментами - черно-белое "Укрощение строптивой". От трудов, вдохновения Владимирова, его праздничного театра мало что осталось, и это горько.

Варвара Владимирова, актриса:

- Не буду говорить о Владимирове-педагоге, режиссере, все-таки я его дочь. Хочется рассказать о папе (он никогда не был для меня "отец", не люблю это слово). Мне, конечно, маловато досталось родителей, но я считаю, что мое детство было очень счастливым и ему можно только позавидовать. Я буквально жила в театре, за кулисами, все спектакли видела - и детские, и для взрослых, даже помню "Мой бедный Марат". Сейчас, наверное, нет спектаклей, которые мне хотелось бы посмотреть больше двух раз. А те спектакли смотрела по 10, 20 раз - и еще могла бы смотреть. Это было мое счастье, удовольствие наблюдать за папой в зрительном зале, когда он репетировал, в кабинете.

Большой, высокий, красивый. Но в душе ребенок, потому его спектакли легкие, веселые, жизнерадостные. Большая-большая радость, что мне удалось поработать с ним - когда он снимал кино "Лишний билет".

Он был веселый папа. Ходил со мной в цирк. Любил посмеяться. Он умел со мной играть, чем-то увлекать, все мне разрешал. Мне было разрешено в театре ходить повсюду, заглядывать во все двери, смотреть макеты, реквизит. Я бесконечно люблю его, скучаю по нему. Сколько лет прошло, но смотреть фильм "Старомодная комедия" без слез не могу. Я никогда не говорила себе, что папы не стало, только - папа занят, уехал, скоро вернется...