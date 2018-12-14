В Петербурге подросток выстрелил в лицо девочке из ракетницы

В Петербурге с ожогами лица госпитализирована 14-летняя девочка. Оказалось, что в нее случайно выстрелил приятель-ровесник.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел на улице Луначарского. Подросток направил в сторону девочки аэрозольный пистолет и случайно привел в действие спусковой механизм.

Сейчас полиция проводит проверку по данному факту. В правоохранительном ведомстве не исключают возбуждения уголовного дела.

Состояние пострадавшей девочки врачи оценивают как тяжелое.