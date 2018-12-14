В Пскове задержан вице-губернатор области Александр Кузнецов

В Пскове в рамках расследования уголовного дела задержан вице-губернатор региона Александр Кузнецов. В регионе он отвечает за сферу ЖКХ.

В правительстве Псковской области подтвердили факт следственных действий в отношении Кузнецова и отметили, что власти региона оказывают содействие правоохранительным органам по всем вопросам, касающимся данного дела.

Александру Кузнецов 41 год, в администрацию Псковской области он пришел 11 лет назад из областной газовой компании.

Работал в госкомитете по делам строительства, ЖКХ, государственного строительного и жилищного надзора, а также в госкомитете по тарифам и энергетике.

С 2010 года возглавляет госкомитет по тарифам. Параллельно Кузнецов исполняет обязанности одного из четырех вице-губернаторов.