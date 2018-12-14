Главного пристава Астраханской области задержали за взятку

Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области Андрей Немашкалов задержан по подозрению в получении взятки, сообщает "Интерфакс". Однако официальных подтверждений данной информации пока нет.

По данным источника, начальника управления задержали на рабочем месте. При получении им части крупной взятки в кабинет вошли сотрудники ФСБ.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, 46-летний госсоветник юстиции РФ второго класса Немашкалов с июня 2017 исполнял обязанности главного судебного пристава Астраханской области. Утвержден в этой должности в феврале. Женат, воспитывает сына.