Иностранные журналисты ответили на вопрос, чей Крым

Представители популярных СМИ Европы считают, что Крым - это территория Российской Федерации. Об этом они заявили на пресс-конференции в Симферополе.

- Мое поколение переживает, для нас Крым - русский. Когда я вернусь в Париж, то расскажу о том, что чувствовал, побывав в Крыму, - говорит потомок адмирала Корнилова, журналист французского журнала Le Point Дмитрий Корнилов.

Он также рассказал, что планирует снять на полуострове фильм. По сюжету это будет любовная история: француз влюбляется в российскую актрису.

Иностранные гости также отметили строительство дорог в Крыму и развитие инфраструктуры. Они считают, что у региона большие перспективы в области туризма.

С 11 по 15 декабря в Крыму с визитом находится группа журналистов из Греции, Швеции, Сербии, Франции, Армении и Эквадора. Гости уже посетили Ливадийский и Воронцовский дворцы, а также Свято-Успенский монастырь в Бахчисарае. На 15 декабря запланирован визит в Феодосию и Керчь. Они посетят картинную галерею И.К. Айвазовского и проедут по Крымскому мосту.