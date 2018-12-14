На Кубани в 2019 году на сельхозкооперацию направят 380 млн рублей

Об этом сообщил вице-губернатор края Андрей Коробка на совещании. Участие в мероприятии также приняли министр сельского хозяйства Кубани Федор Дерека, заместители глав муниципалитетов, курирующие вопросы АПК, представители сельхозкооперативов региона.

Было отмечено, что в 2018 году в крае создано 29 новых фермерских объединений, а количество пайщиков увеличилось на 350 человек. В числе лидеров по развитию кооперации - Абинский, Кореновский, Славянский, Ейский, Темрюкский, Кущевский, Курганинский и Лабинский районы.

Заместитель губернатора отметил, что существенную роль в развитии кооперативов играет господдержка. В текущем году по федеральной и краевой программам было направлено 360 миллионов рублей в виде грантов. Их получили 10 фермерских объединений. Это наибольший объем поддержки сельхозкооперации в России.

- В следующем году финансирование этого направления будет увеличено до 380 миллионов рублей. В том числе 270 миллионов выделено по федеральной программе для кооперативов, работающих более года, и 110 миллионов рублей - по краевой программе, - подчеркнул Андрей Коробка.

Замглавы региона добавил, что со следующего года проекты, претендующие на грант в размере свыше 20 миллионов рублей, будут рассматриваться расширенной комиссией.

- Потенциальные грантополучатели должны просчитывать все риски и реально оценивать свои финансовые возможности - смогут ли до конца реализовать проекты, - резюмировал Андрей Коробка.