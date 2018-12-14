В Анапе рецидивист захватил заложницу и стрелял по полиции

Сотрудники правоохранительных органов Анапы задержали 50-летнего местного жителя, который захватил в заложники женщину и произвел во время операции по ее освобождению несколько выстрелов в полицейских.

Мужчине предъявлено обвинение в угрозе применения насилия в отношении сотрудников полиции и незаконном лишении свободы двух человек, сообщили в краевом СК.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, это ЧП произошло накануне вечером. Примерно в десять часов вечера жительница пригородной станицы Гостагаевской сообщила в полицию, что ее бывший супруг (они живут на территории одного двора) "ведет себя неадекватно".

Когда туда прибыла группа немедленного реагирования, мужчина (как потом выяснилось, это был рецидивист, несколько раз привлекавшийся к уголовной ответственности) из хозяйственной постройки трижды выстрелил из гладкоствольного ружья в сторону полицейских, сумев затем скрыться от правоохранителей.

В Анапском районе тут же объявили план "Сирена", и для розыска злоумышленника были созданы 14 поисковых групп и выставлены дополнительные посты и наряды.

Беглец прятался в одном из домовладений той же станицы. Причем вместе с рецидивистом находилась 42-летняя женщина, которую он, увидев сотрудников полиции, взял в заложники. Однако, как рассказали в пресс-службе, во время переговоров через непродолжительное время ее отпустил. После этого мужчина был задержан, никто не пострадал.

Сейчас задержанный помещен в изолятор временного содержания отдела МВД России по городу Анапе.