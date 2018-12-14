В Батайске психбольной ранил ножом охранников городского суда

В Батайске мужчина, состоящий на учете у врача психиатра, с ножом напал на охранявших городской суд бойцов Федеральной службы судебных приставов и полицейских. В результате охранник получил проникающее ножевое ранение груди, а сотрудник МВД - левого плеча.

"После нападения 41-летний подозреваемый покинул помещения суда и, удерживая в руке нож, попытался скрыться. Однако был задержан сотрудниками полиции и ФСПП", - сообщили "РГ" в пресс-службе управления СК России по Ростовской области.

Мотивы нападения неизвестны.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 318 УК России - "Применение насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей".