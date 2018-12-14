В Краснодаре двое мужчин устроили стрельбу из автомата с балкона второго этажа многоэтажки. Напуганные местные жители вызвали полицию, и оказалось, что у стрелявших правонарушителей в квартире есть целый арсенал оружия.

- Инцидент произошел в кубанской столице на улице Дунаевского, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Приехавшие на вызов сотрудники ППС нашли на улице молодого человека с признаками сильного алкогольного опьянения. Оказалось, что 25-летний житель Туапсинского района выпал со второго этажа - с балкона квартиры, из которой велась стрельба. От госпитализации парень отказался, поскольку не получил травм и сообщил, что чувствует себя хорошо.

Молодой человек рассказал, что, когда был в гостях у знакомого, тот, хорошо выпив, показал коллекцию охолощенного оружия - то есть переделанного под стрельбу холостыми патронами. А затем предложил немного пострелять. После того как мужчины совершили более 20 выстрелов в воздух, туапсинец, под воздействием алкоголя, перепутал окно с входной дверью и выпал на улицу.

После этого, по данным полиции, оперативники поднялись в квартиру, из которой велась стрельба. Ее хозяин, 38-летний уроженец Камчатского края, также находился в состоянии опьянения. В его доме полицейские обнаружили и изъяли охолощенные пистолет Макарова и автомат Калашникова, а также холостые патроны к ним и муляж гранаты Ф-1. Мужчина пояснил, что оружие он купил через интернет.

Кроме этого, в квартире нашли несколько удостоверений сотрудников правоохранительных органов, вызывающих сомнение в их подлинности. Эти документы направили на технико-криминалистическую экспертизу. В то же время полиция установила, что оба мужчины, которых задержали, не имеют отношения к силовым структурам.

Против подозреваемых, которые предположительно стреляли из охолощенного оружия в воздух, возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Сейчас по решению суда они находятся под стражей.