В Краснодаре пройдет выставка гравюр "Шекспириада"

Коллекцию гравюр XIX века, объединенную под общим названием экспозиции "Шекспириада", покажут в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств.

Впервые работы были выставлены в мае этого года одновременно в двух городах - Курганинске и Краснодаре. В этот раз "Шекспириада" объединит экспонаты двух экспозиций и представит более 100 уникальных работ. Среди них гравюры британских, американских и немецких художников: Джона Райта, Адольфа фон Менцель, Джона Хейтера и Уильяма Моти.

Гравюры создавались ограниченным тиражом, представленные на выставке экспонаты достояние частных коллекций. Полное собрание работ находится в Библиотеке Конгресса США.

"Идея зародилась у коллекционеров. В наше время стало популярным выставлять на серьезных площадках реплики, репродукции, копии, проекции именитых полотен. Нам же захотелось показать, что истинное искусство несравнимо с достижениями световой и копировальной техники и всегда будет на порядок выше, чем любого рода копия" - рассказала одна из организаторов выставки Лина Вардо.

Гравюры были изданы иллюстратором Хитом Чарльзом в 1849 году, а также выпущены в свет в 1859 году американской журналисткой Генриеттой Палмер в книге-альбоме "Стратфорд галерея шекспировского сестричества".

Гравюры изображают шекспировских героинь, воплощая в них разные образы и характеры, однако неизменно отображая их красоту и женственность.

"После первых выставок мы ни раз слышали от гостей, что им захотелось перечитать многие произведения. Мы поймали двух зайцев: показали произведения искусства и пробудили у зрителей интерес к шедеврам Шекспира" - поделилась Лина Вардо.

Выставка продлится с 20 декабря по 30 января.



