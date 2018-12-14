В Краснодаре пройдет выставка гравюр "Шекспириада"

Новости

В Белгороде вышла книга о Ватутине на основе рассекреченных документов 16:11
В Северной Осетии заявили о закрытии завода "Электроцинк" 16:11
Вышел русский трейлер продолжения "Счастливого дня смерти" 16:10
Лукашенко рассказал, как сажал яблони и доил коров 16:10
Mazda отзывает в России 2810 автомобилей 16:05
В Дагестане задержали главу Бабаюртовского района 15:58
Появился трейлер хоррора "Птичий короб" с Малковичем, Буллок и Полсон 15:55
Домохозяйка из Москвы выиграла титул на "Миссис Вселенная" 15:54
Китай временно отменил повышение пошлин на импорт автомобилей из США 15:52
В Челябинске сдали в эксплуатацию первый дом для соцнайма 15:49
В Ижевске полицейский насмерть сбил велосипедиста 15:49
Появились видеоролики о работе над экранизацией "Ведьмака" 15:43
Москвичи в Новый год услышат поздравления президента в метро 15:34
Умер один из создателей программы "Время" Владимир Пролетов 15:33
В Саратовской области автобус сбил девочку на пешеходном переходе 15:31
В России предложили разрешить обжалование штрафов через интернет 15:30
В Египте раскопали огромную гробницу XVIII династии 15:30
Иностранные журналисты ответили на вопрос, чей Крым 15:27
В Пскове лжеприставы вывели миллионы со счетов инвалидов 15:24
В Кремле подтвердили дату встречи Путина и Лукашенко 15:21
Двух уральцев обвинили во взрыве самодельной бомбы во дворе дома 15:20
Гитарист Виктор Зинчук рассказал о своем состоянии после аварии 15:20
От рака умерла партнерша Клинта Иствуда Сондра Локк 15:08
Лукашенко рассказал об идеальном будущем для Беларуси 15:05
Корабли ЧФ уничтожили беспилотники в Черном море 15:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
14.12.2018 14:40
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Краснодаре пройдет выставка гравюр "Шекспириада"

Текст: Млада Башмак
Фото: Краснодарский краевой выставочный зал Фото: Краснодарский краевой выставочный зал
Фото: Краснодарский краевой выставочный зал

Коллекцию гравюр XIX века, объединенную под общим названием экспозиции "Шекспириада", покажут в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств.

Впервые работы были выставлены в мае этого года одновременно в двух городах - Курганинске и Краснодаре. В этот раз "Шекспириада" объединит экспонаты двух экспозиций и представит более 100 уникальных работ. Среди них гравюры британских, американских и немецких художников: Джона Райта, Адольфа фон Менцель, Джона Хейтера и Уильяма Моти.

Фото: REUTERS/Anton Vaganov
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года

Гравюры создавались ограниченным тиражом, представленные на выставке экспонаты достояние частных коллекций. Полное собрание работ находится в Библиотеке Конгресса США.

"Идея зародилась у коллекционеров. В наше время стало популярным выставлять на серьезных площадках реплики, репродукции, копии, проекции именитых полотен. Нам же захотелось показать, что истинное искусство несравнимо с достижениями световой и копировальной техники и всегда будет на порядок выше, чем любого рода копия" - рассказала одна из организаторов выставки Лина Вардо.

Гравюры были изданы иллюстратором Хитом Чарльзом в 1849 году, а также выпущены в свет в 1859 году американской журналисткой Генриеттой Палмер в книге-альбоме "Стратфорд галерея шекспировского сестричества".

Гравюры изображают шекспировских героинь, воплощая в них разные образы и характеры, однако неизменно отображая их красоту и женственность.

"После первых выставок мы ни раз слышали от гостей, что им захотелось перечитать многие произведения. Мы поймали двух зайцев: показали произведения искусства и пробудили у зрителей интерес к шедеврам Шекспира" - поделилась Лина Вардо.

Выставка продлится с 20 декабря по 30 января.

 

Культура Арт Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар Гид-парк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ЦБ отозвал лицензию у московского банка с украинскими корнями
В Кремле заявили о необоснованности обвинений в адрес Бутиной
Евро опустился ниже 75 рублей на фоне решения ЦБ по ставке
В "Яндексе" объяснили ошибку с появлением "даты смерти" Петра Порошенко
Начальника Свердловской железной дороги обвинили во взятке