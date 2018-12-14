В Крыму пограничники задержали украинца с историческими монетами

Во время пересечения госграницы на пункте пропуска "Джанкой" крымские пограничники изъяли у гражданина Украины более 140 ценных исторических монет, 21 из которых представляет культурную и историческую ценность.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Республике Крым, нумизмат ехал в город Саки в автобусе из Киева. Во время досмотра у него обнаружили специальный альбом для коллекционирования монет. 144 перевозимые через границу монеты, 21 из которых датируется 1757-1916 годами, не были декларированы, как того требует закон.

Теперь все изъятые ценности переданы на экспертизу, по результатам которой будет приниматься правовое решение.

Если историческая ценность монет подтвердится, виновному грозит ответственность по статье 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).