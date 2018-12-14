В Сочи предупредили о возможных смерчах над морем

Над акваторией Черного моря в районе Сочи ожидается формирование смерчей. Информация об этом в пятницу днем была помещена на официальном сайте администрации города.

В ней говорится, что течение нескольких ближайших часов и до конца субботы, 15 декабря, практически на протяжении всего сочинского побережья на участке Магри (Лазаревский район) - Веселое (Адлерский район) имеется "опасность образования смерчей". Эти данные подтвердили и в чрезвычайных службах региона.

Поэтому по требованию главы города все оперативные службы Сочи приведены в состояние повышенной готовности.

Кстати

Спасатели просят жителей и гостей курорта воздержаться от отдыха у воды и принять необходимые меры предосторожности. А при возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефону 112.