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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Двух уральцев обвинили во взрыве самодельной бомбы во дворе дома

Текст: Мария Гафурова

Двух жителей Екатеринбурга обвиняют в организации взрыва и попытке сжечь женщину заживо.

Инцидент произошел в октябре этого года. Как сообщают в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области, работница ЖЭУ убирала двор одного из домов по улице Чкалова и заметила оставленный у подъезда пакет. В нем находилось самодельное взрывное устройство - как только женщина взяла пакет в руки, он хлопнул и загорелся. Потерпевшая получила сильные ожоги.

Фото: depositphotos.com
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Полиция возбудила дело по статье "хулиганство". В ноябре были задержаны подозреваемые - мужчины 1991 и 1990 года рождения. Выяснилось, что целью нападения была девушка одного из них.

Мужчина испытывал к ней сильную неприязнь. С помощью своего приятеля он изготовил взрывное устройство и оставил его у подъезда дома - подозреваемые знали, что жертва скоро появится на этом месте. Однако пакет заметила дворничиха. Боясь, что их разоблачат, мужчины дистанционно подорвали бомбу и скрылись с места преступления.

Задержанным предъявили обвинение в организации преступления, а также в покушении на убийство.

Как рассказал глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых, "пироманов" поместили под стражу, где они, вероятнее всего, будут находиться до приговора суда.

- Свободного времени теперь у "джентльменов удачи" более чем предостаточно, есть, когда поразмышлять над тем, почему нельзя было мирным путем попытаться решить проблемные вопросы в семейных отношениях, не доводя ситуацию до тюремных нар, - отметил он.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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