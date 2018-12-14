Задержан начальник Свердловской железной дороги

Начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов задержан. Как передает официальный канал Следственного комитета РФ в мессенджере WhatsApp, его подозревают в получении взятки.

Возбуждено уголовное дело. У подозреваемого провели обыск.

"Сегодня следствие выйдет в суд с ходатайством об его аресте", - передает пресс-служба следственного ведомства.

Представители Свердловской железной дороги пока ситуацию не комментируют.

Справка "РГ"

Алексей Миронов возглавил филиал ОАО "РЖД" в апреле 2011 года. СвЖД - один из 16 филиалов, включает в себя часть железнодорожной сети страны, пролегающую по территории Урала и Западной Сибири.