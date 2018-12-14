Ученые Египта ознакомились с ядерными технологиями на Белоярской АЭС

Делегация из египетского университета Танта побывала на Белоярской АЭС в городе Заречный, единственной в России атомной электростанции с разными типами реакторов на одной площадке.

Как пояснили цель визита в пресс-службе Белоярской АЭС, египетский вуз планирует создать у себя центр инженерной подготовки специалистов для атомной отрасли - сейчас этот как никогда важно для этой страны, где в обозримом будущем появится первая атомная электростанция.

По соглашению, которое подписали Египет и Россия, госкорпорация "Росатом" построит в арабской республике четыре энергоблока ВВЭР (аббревиатура расшифровывает как водо-водяной энергетический реактор - ред.) мощностью по 1200 МВт каждый.

"На Белоярскую АЭС нас пригласил заведующий кафедрой УрФУ Сергей Щеклеин. Нам было интересно познакомиться с передовыми технологиями ядерной энергетики на вашей станции. Здесь нам показали тренажер блочного щита управления энергоблока БН-600, рассказали о прогрессивных тенденциях развития атомной энергетики", - рассказал президент университета Танта Магди Абдель Рауф Сабаа.

Напомним, сейчас в эксплуатации на Белоярской АЭС находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах. По показателям надежности и безопасности они входят в число лучших.