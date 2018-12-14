В Челябинске сдали в эксплуатацию первый дом для соцнайма

В Челябинске сдан в эксплуатацию первый дом для социального найма. Здесь по льготной арендной ставке смогут поселиться пенсионеры, инвалиды, многодетные и молодые семьи, дети-сироты.

В доме 96 квартир. Первый новосел - бывший строитель Олег Седловский - рассказал телеканалу ОТР, что жилье здесь получил после того, как описал свою проблему президенту Владимиру Путину. Пенсия у пожилого уральца 11 тысяч рублей, на то, чтобы снять приличную квартиру, ее не хватит.

Теперь пенсионер сможет жить в просторной однушке (ее площадь - 40 квадратных метров) с чистовой отделкой всего за 4 200 рублей в месяц.

Сейчас на рассмотрении в администрации Челябинска еще два запроса от претендентов на льготную аренду. Власти планируют заселить дом в ближайшие полгода.