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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Челябинске сдали в эксплуатацию первый дом для соцнайма

Текст: Екатерина Призова

В Челябинске сдан в эксплуатацию первый дом для социального найма. Здесь по льготной арендной ставке смогут поселиться пенсионеры, инвалиды, многодетные и молодые семьи, дети-сироты.

В Челябинске начали строить первый дом для социальной аренды
На Южном Урале утвердили размер аренды в доме социального найма

В доме 96 квартир. Первый новосел - бывший строитель Олег Седловский - рассказал телеканалу ОТР, что жилье здесь получил после того, как описал свою проблему президенту Владимиру Путину. Пенсия у пожилого уральца 11 тысяч рублей, на то, чтобы снять приличную квартиру, ее не хватит.

Теперь пенсионер сможет жить в просторной однушке (ее площадь - 40 квадратных метров) с чистовой отделкой всего за 4 200 рублей в месяц.

Сейчас на рассмотрении в администрации Челябинска еще два запроса от претендентов на льготную аренду. Власти планируют заселить дом в ближайшие полгода.

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