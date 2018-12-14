В Уфе лайнер при взлете ударился хвостом о ВПП

В аэропорту Кольцово экстренно приземлился самолет "Уральских авиалиний", следовавший из Уфы в Нижневартовск. При взлете из столицы Башкирии он задел хвостом взлетно-посадочную полосу.

Командир самолета запросил посадку в ближайшем аэропорту - в Екатеринбурге. Приземление прошло благополучно.

Как сообщил "РГ" источник в экстренных службах, борт не получил серьезных повреждений - от удара хвостом об полосу осталась лишь пара вмятин. Жалоб от пассажиров не поступало.

Информацию подтвердили в пресс-службе "Уральских авиалиний". По их данным, на борту самолета Airbus A321 находилось 165 пассажиров. Им предоставили резервный борт, который отправится из Екатеринбурга в Нижневартовск в 11:00 по местному времени.