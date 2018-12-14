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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Видео: Ученые рассказали о нетипичных домах древних северян

Текст: Екатерина Призова

В Салехарде презентовали научный сборник, в который вошли работы по археологии, культурной антропологии и даже полярной адаптации. В книге обнародовано несколько любопытных открытий.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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Так, в монографии "Поселение эпохи энеолита" изложены результаты исследований Даниила и Ольги Тупахиных. Они описали быт и условия жизни оседлых рыболовов Приуральского района.

По данным ученых, в поселке Горный Самотнёл жили коллективы в нетипичных для Севера домах - пяти крупных полуземлянках площадью 300-700 квадратных метров. В таком "общежитие" могли обитать сразу до четырех сотен человек - то есть целая деревня.

Питались они рыбой, которую ловили с помощью сетей. В их рацион входило и мясо, но ученые пока затрудняются объяснить, какой способ его приготовления предпочитали древние люди.

Как рассказала телеканалу "Вести Ямал" Ольга Тупахина, в образцах пищевого нагара на керамической посуде не было обнаружено остатков мясной пищи.

"Это означает, что мясо не варили, а готовили каким-то другими способами. А основным рационом была рыба, которую готовили либо отдельно, либо с вместе растениями - наземными и водными", - пояснила старший научный сотрудник Научного центра изучения Арктики.

Общество Наука Общество История Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Салехард РГ-Видео
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